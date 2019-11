Martedì 26 novembre 2019 - 13:58

Chiusa A26, incontro Autostrade-governo: soluzioni per riapertura

Ulteriore accelerazione piano di interventi

Roma, 26 nov. (askanews) – Definite le soluzioni per la riapertura dell’A26 e l’ulteriore accelerazione del piano di interventi. E’ quanto è stato definito nel corso dell’incontro fra l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sull’emergenza in Liguria.

Il vertice di Autostrade per l’Italia, informa una nota, ha illustrato al Ministro le modalità tecniche individuate per riaprire al traffico l’autostrada A26: nella notte è stata attivata una deviazione di carreggiata che consente lo scorrimento dei veicoli in entrambe le direzioni di marcia, senza percorrere i viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, dove sono in corso verifiche tecniche sulla base di un rigoroso principio di cautela.

La società si è inoltre impegnata con il Ministro a fare tutto quanto possibile per evitare impatti di circolazione sulla città di Genova.

Nel corso dell’incontro, Tomasi ha illustrato al Ministro anche il piano di interventi e di attività di manutenzione in corso in Liguria e a livello nazionale, che prevede una sensibile anticipazione di lavori e cantieri. In questa fase sono già attivi sulla rete ligure di Autostrade per l’Italia cantieri per attività di manutenzione su 15 viadotti.

La società ha manifestato l’intenzione di accelerare ulteriormente il piano nazionale di interventi sulla rete.