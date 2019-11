Martedì 19 novembre 2019 - 00:52

Mittel acquisisce il controllo del marchio Ciesse Piumini

La società rientra nel settore dell'abbigliamento

Milano, 19 nov. (askanews) – Mittel rientra nel settore dell’abbigliamento acquisendo il 90% di Sport Fashion Service, società italiana che detiene il brand Ciesse Piumini e che prevede di chiudere l’esercizio 2019 con fatturato di oltre 25 milioni e un Ebitda margin di circa il 20%.

“L’operazione – ha commentato Marco Colacicco, presidente del Comitato Esecutivo di Mittel – è coerente con il nostro piano strategico e con il progetto di creazione di valore incentrato su una strategia di investimenti diversificati in settori di eccellenza del Made in Italy. L’acquisizione di Ciesse Piumini si inserisce infatti nel portafoglio di Mittel che ad oggi conta partecipazioni nei settori dell’Arredobagno di alta gamma, delle Residenza Sanitarie Assistenziali e Automotive. Per Ciesse Piumini puntiamo, grazie anche al rafforzamento del team manageriale, a un forte aumento del fatturato consolidando i margini reddituali già oggi espressi dalla società”.

L’investimento complessivo di Mittel per l’acquisizione del 90% del capitale di Sport Fashion Service, interamente finanziato con mezzi propri, è stato pari a complessivi 11,3 milioni, oltre a 4,1 milioni relativi al subentro nel finanziamento soci in essere alla data del closing. In funzione dei risultati di Ciesse Piumini nei prossimi esercizi, gli accordi sottoscritti prevedono un potenziale earn out a favore del venditore stimato ad oggi in massimi 3,9 milioni.