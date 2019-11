Martedì 19 novembre 2019 - 00:32

Giovanni Battista Vacchi nuovo Ad del Gruppo Colombini

Subentra ad Emanuel Colombini che diventa presidente esecutivo

Milano, 19 nov. (askanews) – Il consiglio di amministrazione del Gruppo Colombini ha nominato all’unanimità Giovanni Battista Vacchi nuovo amministratore delegato, con l’obiettivo di implementare il piano strategico di sviluppo del gruppo. Vacchi subentra ad Emanuel Colombini che assume il ruolo di presidente esecutivo, nel segno della continuità gestionale.

Laurea in Economia e Mba negli Stati Uniti, Vacchi è stato amministratore delegato di Zucchi-Bassetti, Grandi Navi Veloci e delle società americane del Gruppo Ferretti (Yacht). Vacchi ha inoltre maturato significative esperienze nel private equity e in multinazionali della consulenza strategica tra cui EY, The Carlyle Group e Bain & Company.

“Sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo alla guida di questo grande gruppo, eccellenza del design e dell’arredamento italiano – ha commentato Vacchi- per imprimere una accelerazione di respiro globale alla sua crescita. Tutti i brand del gruppo, Colombini Casa, Febal Casa, Rossana e la divisione Colombini Contract, hanno un ottimo potenziale di sviluppo sia in Italia che soprattutto all’estero e noi siamo pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno”.