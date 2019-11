Martedì 12 novembre 2019 - 15:03

“Il tema non è nazionalizzazione” dell’ex Ilva (così Gualtieri)

"Il governo vuole che continui a produrre"

Roma, 12 nov. (askanews) – La questione della nazionalizzazione dell’Ilva “non è il tema all’ordine del giorno, il tema è il rispetto degli accordi per il rilancio della siderurgia a Taranto”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualteri, rispondendo a una domanda nel corso di un’audizione parlamentare sulla manovra, sottolineando che il governo vuole che “Ilva continui a produrre ed è impegnato collegialmente per quest’obiettivo”.

L’esecutivo, ha detto sta portando avanti un “lavoro molto importante che sta conducendo il presidente Conte in prima persona, per la molta importanza che il governo attribusice” alla vicenda”. Occorre, ha proseguito, “impegnarsi per garantire il conseguimento degli obiettivi del piano industriale e ambientale che spettano a Mittal, quindi occorre avviare dialogo e il Governo deve mettere in campo tutti gli strumenti per avviare una moderna siderurgia a Taranto di cui un Paese a vocazione manifatturiera ha bisogno”.

Gab/Int2