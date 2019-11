Mercoledì 6 novembre 2019 - 12:20

Plastica, marine-litter, riciclo. Se ne parla a Rivoluzione plastica

Convegno martedì 12 novembre alla Camera dei deputati

Roma, 6 nov. (askanews) – Si parlerà di plastica, marine-litter, buone pratiche e riciclo chimico a “Rivoluzione plastica”. Quali prospettive per un tema di stretta attualità”, martedì 12 novembre alla Sala della Regina dalle 10 alle 13. Il convegno promosso da Globe Italia – con il patrocinio dell’ISPRA – al termine della mostra del National Geographic, ospitata per un mese e fino al 14 novembre a Palazzo Valdina, vuole fare il punto su un tema, come quello della plastica e degli imballaggi, così dibattuto nelle ultime settimane. Il confronto avverà tra soggetti istituzionali, rappresentanti industriali, associazioni e consorzi di riciclo.

Saranno presenti nel panel dei relatori: Enrico Giovannini – portavoce ASVIS, Alessandro Bratti – direttore generale dell’Ispra, Massimo Covezzi – presidente di Plastic Europe, Stefano Ciafani – presidente nazionale Legambiente, Filippo Di Quattro – direttore manufacturing di Basf, il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Roberto Morassut assieme ai parlamentari Chiara Braga, Alessandro Manuel Benvenuto, Gianni Girotto. Coordina gli interventi Romina Maurizi – direttore del Quotidiano Energia. L’evento ha come media partner Askanews.