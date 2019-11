Lunedì 4 novembre 2019 - 18:37

Fincantieri, Giuseppe Giordo nuovo dg divisione navi militari

Al posto di Giuseppe Bono che manteneva l'interim

Roma, 4 nov. (askanews) – Giuseppe Giordo è il nuovo Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri in sostituzione dell’Amministratore Delegato Giuseppe Bono, che fino ad oggi manteneva l’interim.

Lo annuncia la società in una nota sottolineando che la nomina “segna l’ingresso all’interno del Gruppo di un manager che vanta trent’anni di esperienza nel settore della difesa e dell’aeronautica e contribuirà ad un ulteriore rafforzamento del business militare di Fincantieri”.

“Infatti, nel corso della sua carriera il dottor Giordo ha sviluppato una profonda conoscenza del mercato nazionale e di quelli internazionali – prosegue Fincantieri – avendo ricoperto molteplici ruoli apicali in Italia e all’estero e consolidato solidi e duraturi rapporti con i maggiori operatori del comparto. L’ingresso di Giordo riveste particolare importanza non solo per Fincantieri, ma per l’industria del Paese che torna ad avvalersi di una risorsa strategica che fa il suo rientro dall’estero”.