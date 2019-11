Sabato 2 novembre 2019 - 12:50

Mobilità sostenibile, Michelin lancia concorso Live the Motion #M ade T o L ast 2019

Riservato a studenti universitari di Napoli e Bologna

Roma, 2 nov. (askanews) – Michelin invita gli studenti dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a sfidarsi proponendo idee innovative e originali su come comunicare e promuovere, tra i consumatori, i vantaggi di quei prodotti che garantiscono una lunga durata nel tempo, a favore di una mobilità sicura e sostenibile. Per iscriversi c’è tempo fino al 15 di novembre. Al vincitore andrà un premio di 8.000 euro.

Viviamo in un mondo in cui le merci e le persone si muovono sempre di più e sempre più velocemente, un mondo in cui il numero dei veicoli aumenta, fino a farne prevedere più di un miliardo e mezzo già nel prossimo 2020. Ma all’alta domanda di mobilità non può più corrispondere come è stato finora un elevato consumo di materie prime e, conseguentemente, di sprechi. La mobilità efficiente e rispettosa dell’ambiente ha quindi bisogno di diffondere una cultura basata sull’impiego di prodotti in grado di mantenere, per un lungo periodo di vita, prestazioni elevate “Made to last-Fatte per durare”, garantendo sicurezza per gli utenti e alta sostenibilità nel rispetto dell’ambiente.

Da queste premesse nasce Live The Motion Mad e T oL ast, il movimento per la mobilità sicura e sostenibile lanciato da Michelin che punta sulla lunga durata che i prodotti devono assicurare nel tempo che a novembre coinvolgerà gli studenti di due Università italiane. Gli allievi dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II saranno chiamati a presentare nuovi e originali progetti di comunicazione sul tema “La strategia Michelin Long Lasting Performance : benefici economici, ambientali e sociali”, in una sfida in cui si daranno battaglia le menti più brillanti e creative. Il progetto migliore verrà premiato da Michelin con un finanziamento di 8.000 euro.

In cosa consiste la sfida Long Lasting Performance? Gli studenti che decidono di partecipare al concorso dovranno prima di tutto individuare e dimostrare quali siano i benefici economici, ambientali e sociali delle tecnologie alla base della s trategia Michelin Long Lasting Performance. In secondo luogo dovranno spiegare i motivi etici e pratici che spingono un’azienda come Michelin a garantire una lunga durata nel tempo dei prodotti, in questo caso i pneumatici, rinunciando così a venderne un po’ meno. Infine, n el ruolo di responsabili della comunicazione e/o nel settore innovazione dell’azienda, dovranno proporre ai consumatori in modo originale e innovativo tale strategia come best practice di economia circolare, dando visibilità alle sue implicazioni tecnologi che, economiche e sociali. In pratica dovranno rispondere alla domanda: “Come presentare ai consumatori i benefici della strategia Long Lasting Performance, in modo da orientare le loro scelte di acquisto verso prodotti che mantengano le loro proprietà nel tempo?”.

Come si svolge il concorso universitario? La gara prevede una prima selezione che si svolgerà all’interno di ciascun ateneo (semifinale), in cui verranno scelti i team ( ciascun a squadra può essere composta da una fino a t re persone) che andranno in finale. Le idee della campagna di comunicazione p otranno avere un taglio più tecnico o più pubblicitario, l’importante è che siano efficaci per informare il pubblico e promuovere la cultura dell’ecosostenibilità. I due primi classificati di ciascun ate neo presenteranno il loro progetto in un evento finale aperto al pubblico in un tempo massimo di 5 minuti (nella modalità del pitch event). I team potranno presentare l’idea alla Giuria attraverso il supporto di un poster, una presentazione power point, un video.

Quando? Per iscriversi ciascun team deve registrarsi sul sito www.livethemotion.it/madetolast/universita/homepage entro e non oltre il 15 novembre 2019. Semifinali e final e si disputeranno il 20 novembre a Napoli e il 22 novembre a Bologna.

Chi può concorrere? Gli studenti universitari regolarmente iscritti a qualunque facoltà dei due Atenei coinvolti. Tematiche articolate come quella oggetto della call richiedono un approccio multidisciplinare: per questo motivo la sfida è aperta a tutte le facoltà, sia umanistiche sia scientifiche.

Il premio. Il team vincitore otterrà un finanziamento di 8.000 euro per il progetto presentato.