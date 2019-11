Venerdì 1 novembre 2019 - 15:16

Google compra Fitbit per circa 2,1 miliardi di dollari

Il produttore statunitense di dispositivi indossabili

New York, 1 nov. (askanews) – Google acquisterà il produttore statunitense di dispositivi indossabili Fitbit per 7,35 dollari ad azione, o circa 2,1 miliardi di dollari. L’operazione dovrebbe chiudersi nel 2020.

“Google è il partner ideale per portare avanti la nostra missione. Con le risorse e la piattaforma globale di Google, Fitbit sarà in grado di accelerare l’innovazione nella categoria dei dispositivi indossabili”, ha dichiarato James Park, co-fondatore e Ceo di Fitbit.

Il colosso di Mountain View ha invece dichiarato di non vedere l’ora “di unire il meglio dell’hardware, del software e dell’intelligenza artificiale per creare dispositivi indossabili per aiutare ancora più persone in tutto il mondo”.

zap/sam