Mercoledì 30 ottobre 2019 - 19:05

Spese sanitarie detraibili anche coi contanti. Scontro su Radio Radicale

Nuovo vertice a Palazzo Chigi

Roma, 30 ott. (askanews) – Le spese sanitarie, in farmacie e per il pagamento con il ticket, saranno detraibili anche col contante. E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine del primo round del nuovo vertice sulla manovra.

La riunione, infatti, era stata solo “sospesa”.Restano, come spiegato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, alcune cose da definire. Tra i punti su cui ancora non c’è un accordo ci sarebbe la questione dei fondi per Radio Radicale, dopo le parole di Di Maio, che ha detto di preferire che quei soldi vengano dati ai terremotati. fondi su Quota 100 e reddito di cittadinanza sono stati confermati. E’ una cosa importante perchè sono nostre battaglie”. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi.

