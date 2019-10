Martedì 29 ottobre 2019 - 19:31

“Piena intesa politica sulla manovra”, restano Plastic e Sugar Tax

Domani nuovo vertice a Palazzo Chigi per chiudere la Legge di Bilancio

Roma, 29 ott. (askanews) – Nella manovra restano la sugar tax e la plastic tax. Inoltre, viene confermato il taglio di 3 mld del cuneo fiscale a beneficio dei lavoratori. E’ quanto è trapelato dal vertice di maggioranza sulla legge di bilancio a palazzo Chigi. In un tweet il il viceministro all’Economia Antonio Misiani ha poi annunciato che la cedolare secca sugli affitti a canone calmierato resta al 10% (a legislazione vigente sarebbe passata al 15%)”. La copertura, ha spigeto il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, potrebbe venire da una maggiore tassazione sulle vincite ai giochi.

La riunione è servita per concordare gli ultimi dettagli riguardanti il disegno di legge di bilancio 2020. In una nota Palazzo Chigi afferma che “c’è stata piena intesa politica per confermare tutte le misure di sostegno per la modernizzazione del Paese, per favorire la digitalizzazione e la svolta green, per sostenere le famiglie e il welfare, per rafforzare la crescita delle imprese, per sostenere gli investimenti e semplificare la fiscalità degli enti locali. Il Governo – aggiunge la nota – si è aggiornato a domani per l’approvazione finale e per concordare l’invio del testo al Parlamento”.

Non è previsto un nuovo passaggio in Consiglio dei ministri della legge di Bilancio, che era stata approvata “salvo intese”.

sam