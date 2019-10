Mercoledì 23 ottobre 2019 - 16:38

Alitalia, Mise proroga la scadenza delle offerte al 21 novembre

Condizionata a un confronto immediato e aggiornamenti quotidiani

Roma, 23 ott. (askanews) – Il Mise ha prorogato fino al 21 novembre la scadenza per la presentazione di un’offerta per Alitalia. Lo si legge in una nota.

“Il ministro Stefano Patuanelli – si legge in una nota – ha autorizzato una ulteriore proroga per la presentazione dell’offerta vincolante per la nuova Alitalia al 21 novembre 2019, subordinata a due condizioni: intervento diretto dei Commissari e immediato confronto con gli offerenti; una richiesta di aggiornamento quotidiano sullo stato di avanzamento dei lavori”.