Lunedì 21 ottobre 2019 - 16:24

Manovra: entro stasera lettera Ue, risposta Italia mercoledì

Faro su alcune coperture finanziarie. "Dialogo trasparente"

Roma, 21 ott. (askanews) – Dovrebbe arrivare entro questa sera la lettera con cui Bruxelles chiede chiarimenti all’Italia sul Documento programmatico di bilancio inviato lo scorso 15 ottobre. Lo fanno sapere fonti di governo, spiegando che lo scambio con la Ue inserisce in un “dialogo tranquillo e trasparente” in corso fra il governo italiano e la commissione europea. Da approfondire, in particolare, alcune coperture finanziarie, mentre l’impianto e i saldi della manovra non dovrebbero essere oggetto delle richieste di chiarimento. Roma dovrebbe poi rispondere alla Ue entro mercoledì.