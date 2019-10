Venerdì 18 ottobre 2019 - 20:07

Manovra, Gualtieri: approvata da Cdm, proseguirà discussione

Della maggioranza. Finalizzazione manovra con confronto tra partner

Washington, 18 ott. (askanews) – “La manovra è stata approvata dal Consiglio dei ministri. E questo è un equivoco, non c’è un Consiglio dei ministri sulla manovra. C’è una discussione della maggioranza che proseguirà per finalizzare la manovra che è stata approvata, salvo intese”. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, in corso a Washington, rimarca con nettezza che l’impianto generale della manovra è già stato approvato e non sarà modificato. Anche se, ha puntualizzato in un incontro con la stampa, “naturalmente si sta lavorando su tutti gli aspetti di una manovra molto ampia, com’è normale, e quidi è ovvio che questa finalizzazione della manovra avviene con un confronto tra tutte le forze della maggioranza e del Governo”.