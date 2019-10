Domenica 6 ottobre 2019 - 12:33

Dal 9 ottobre Netflix sbarca su Sky Q

Si allarga l'offerta della piattaforma

Capri, 6 ott. (askanews) – Netflix arriva su Sky Q: per la prima volta sarà possibile vedere, oltre ai contenuti Sky, anche Netflix da un unico posto. Parte l’offerta Intrattenimento plus che unisce alle serie Tv e all’intrattenimento per tutta la famiglia di Sky anche Netflix, a un prezzo vantaggioso.

Dal 9 ottobre i clienti Sky Q potranno acquistare l’offerta in anteprima, spiega Sky in una nota. Entro dicembre Intrattenimento plus sarà anche disponibile per i nuovi clienti, contestualmente all’acquisto dell’abbonamento Sky.

