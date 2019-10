Venerdì 4 ottobre 2019 - 14:38

Realacci (Symbola): rapporto sia di indirizzo per legge bilancio

Per aiutare paese partendo da crisi climatica

Roma, 4 ott. (askanews) – “Il Rapporto dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), guidata da Enrico Giovannini, alla cui attività la Fondazione Symbola partecipa, rappresenta uno strumento prezioso per analizzare l’avanzamento del nostro Paese verso il raggiungimento dell’Agenda 2030. Il Rapporto 2019 fornisce un quadro delle iniziative messe in campo nel mondo, in Europa e in Italia a favore dello sviluppo sostenibile, valuta le politiche realizzate negli ultimi 12 mesi e avanza proposte per accelerare il percorso del nostro Paese verso l’attuazione dell’Agenda 2030. Un’economia sostenibile aiuta anche ad affrontare le paure, le solitudini e le diseguaglianze per costruire il futuro. Ci auguriamo che le indicazioni siano anche di indirizzo alla legge di bilancio in preparazione e aiutino il nostro Paese nelle sfide che ha davanti, a partire dalla crisi climatica”.

Lo ha dichiarato Ermete Realacci presidente della Fondazione Symbola.