C’Ã¨ l’accordo sui rider, il ministro Catalfo: “soddisfatta”

Venerdì 4 ottobre 2019 - 17:53

C’è l’accordo sui rider, il ministro Catalfo: “soddisfatta”

Ma loro dicono: l'emendamento è "insensato"

Roma, 4 ott. (askanews) – La maggioranza di Governo ha trovato l’accordo sui rider. L’emendamento, che sarà presentato al cosiddetto decreto crisi in discussione al Senato, prevede per i ciclofattorini impiegati in maniera continuativa le tutele del lavoro subordinato mentre per coloro che lavorano in maniera occasionale e discontinua un pacchetto minimo di diritti inderogabili (divieto di cottimo, paga minima oraria collegata ai contratti, salute e sicurezza, tutele previdenziali) a cui può affiancarsi una regolamentazione specifica tramite la stipula di contratti collettivi.

Il principale obiettivo di questo intervento è stimolare, anche in tale settore, la contrattazione collettiva che avrà il compito di regolare in concreto la figura dei riders. “Sono molto soddisfatta perché finalmente anche questi lavoratori avranno maggiori diritti e tutele”, dice il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Per un gruppo di oltre 800 rider però l’emendamento insensato e pericoloso. Già nei giorni scorsi il gruppo si era opposto alla prima versione del decreto manifesta ulteriore e crescente preoccupazione.

“Siamo – dicono – passati dalla padella alla brace. L’emendamento è insensato e pericoloso, perché obbliga le piattaforme a trovare un accordo coi sindacati tradizionali, ma i rider iscritti ai sindacati si contano sulle dita di una mano e il motivo è semplice: siamo lavoratori autonomi e quello che propongono i sindacati è lontano anni luce da quello che interessa a noi”, dichiara Nicolò Montesi, portavoce di una petizione che ha raccolto le firme di oltre 800 rider.

“Non capiamo perché – aggiunge – il governo dia potere di trattare con le piattaforme a sindacati che non rappresentano nessuno e non invece a noi stessi, che facciamo questo lavoro e sappiamo di cosa abbiamo davvero bisogno. Come sempre, purtroppo, gli unici a non avere voce in capitolo in questa assurda vicenda siamo proprio noi rider”.

“Chiediamo un incontro urgente al Ministro Catalfo per arrivare a una soluzione condivisa: il decreto potrebbe essere corretto semplicemente dando a reali rappresentanti dei rider il potere di trattare a livello aziendale con ciascuna piattaforma, indipendentemente se parte di sindacati tradizionali oppure no.

Speriamo in un po’ di buonsenso e di ascolto da parte del governo, per una volta. Altrimenti diventerà troppo tardi”.

Red-Pac