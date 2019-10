Venerdì 4 ottobre 2019 - 12:52

Asvis, Giovannini: azioni per sviluppo sostenibile in L.Bilancio

"Chiediamo con urgenza legge annuale"

Roma, 4 ott. (askanews) – “Chiediamo con urgenza una legge annuale per lo sviluppo sostenibile, politiche integrate e azioni concrete a partire dalla prossima Legge di Bilancio”. E’ questo il messaggio del Portavoce dell’ASviS, Enrico Giovannini, lanciato in occasione della presentazione del Rapporto ASviS 2019.

“Siamo molto incoraggiati dai risultati della nostra attività di sensibilizzazione a livello europeo e nazionale. La nuova Commissione europea – ha spiegato Giovannini – intende mettere l’Agenda 2030 al centro della propria azione e ha recepito alcune delle proposte avanzate dall’ASviS a maggio, tra cui una responsabilità diretta di ciascun Commissario per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile di propria competenza e il ridisegno del Semestre europeo intorno all’Agenda 2030. La Presidente della Commissione ha proposto un programma di azione per il prossimo quinquennio che ruota intorno ad una visione in cui politiche economiche, sociali e ambientali appaiono coerentemente orientate all’obiettivo di fare dell’Europa il primo continente carbon-neutral e leader globale dell’economia circolare. In questo quadro, però, l’Italia deve fare la sua parte e prepararsi adeguatamente, così da poter beneficiare delle risorse che l’Unione europea investirà nella direzione della sostenibilità”.