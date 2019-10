Alitalia, Conte ad Atlantia: commistione con Autostrade Ã¨ inaccettabile

Venerdì 4 ottobre 2019 - 17:54

Alitalia, Conte ad Atlantia: commistione con Autostrade è inaccettabile

Il premier: "Sono questioni diverse"

Assisi, 4 ott. (askanews) – “La commistione tra i due piani è inaccettabile”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando del caso Atlantia, la società che vorrebbe rinunciare ad entrare in Alitalia perchè rischia di non verdersi confermate le concessioni per le autostrade a causa del crollo del Ponte Morandi di Genova. Il Presidente del Consiglio, è intervenuto alle celebrazioni per la Festa di San Francesco Patrono d’Italia, ad Assisi. “Non si tratta tanto di mediare ma di fare un’operazione che vogliamo fortemente caratterizzata su un piano industriale”. E’ un ricatto quello di Atlantia?, è sttao chiesto al premier. “Non mi permetto di valutarlo – ha risposto Conte – dico solo una cosa: il governo è stato molto chiaro fin dall’inizio: Alitalia è una questione, Autostrade e il procedimento amministrativo è un altro, la commistione tra i due piani per noi governo è inaccettabile”.

Sam