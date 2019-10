Giovedì 3 ottobre 2019 - 21:41

Dazi, Gualtieri: lavoreremo con determinazione per evitarli

Ministro Economia: dazi sarebbero negativi su alcuni prodotti

Roma, 3 ott. (askanews) – Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è fiducioso sulla possibilità di evitare i dazi statunitensi che colpirebbero alcuni prodotti agricoli di successo italiani come il Parmigiano “Si può fare qualcosa – ha detto intervenendo alla trasmissione Piazza Pulita su La7 – Naturalmente questi dazi sarebbero negativi su alcuni prodotti che l’Italia esporta con successo negli Stati Uniti e noi – ha sottolineato – lavoreremo con determinazione, soprattutto in sede europea ma anche nel rapporto con gli Stati Uniti per evitarli”.