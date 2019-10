Mercoledì 2 ottobre 2019 - 13:13

Energia, Free: puntare su biogas e filiera del bosco

Il ruolo del settore agricolo e forestale nel Piano nazionale clima ed energia

Roma, 2 ott. (askanews) – “Il contributo previsto delle bioenergie, se correttamente programmato, incide positivamente sull’economia delle aziende agricole, come dimostrano le procedure di produzione del biogas, denominate ‘biogasfattobene’, ideate e applicate in Italia, e sulla gestione sostenibile del sistema boschivo. Effetti che vanno tenuti presenti nel definire le misure per la promozione delle bioenergie”. E’ quanto dichiarato da G.B. Zorzoli, Presidente di Coordinamento Free – che raggruppa oltre 23 associazioni del settore fonti rinnovabili ed efficienza energetica – in occasione del convegno dal titolo il “Il ruolo del settore agricolo e forestale nel Piano Nazionale Energia Clima” che si è svolto a Roma quest’oggi.

“E’ oggi possibile attivare uno sviluppo economico locale sostenibile legato alla gestione del bosco della sua filiera, che valorizzi le risorse umane del posto, soprattutto quelle più giovani, creando posti di lavoro nella produzione forestale, nella prima lavorazione per la produzione di materiali grezzi e semilavorati per fini strutturali, artigianali ed energetici. Il territorio coperto da bosco negli ultimi anni in Italia è cresciuto, ma in pochi sanno che è cresciuto per ragioni legate al caso e non per una politica consapevole dell’ambiente”, dice Marino Berton di Aiel, Associazione italiana energie agroforestali.

Il convegno è stato l’occasione per proseguire il confronto pubblico, avviato dal Coordinamento Free, sulle ricadute economiche e occupazionali degli obiettivi al 2030, indicati nel Pniec, piano nazionale integrato per l’energia e il clima. Le proposte avanzate da Coordinamento Free, durante le sessioni del convegno, sono state oggetto di confronto con i rappresentanti del mondo imprenditoriale e politico.

Hanno partecipato al convegno: G.B. Zorzoli, Presidente Free; Cristian Curlisi, CIB; Marino Berton, AIEL, Ezio Veggia, Confagricoltura, Luca D’Apote, Coldiretti, Michele Passarini, CIA, Andrea Arzà, Assogasliquidi, Annalisa Zezza, CREA, Vito Pignatelli, ENEA, Katiuscia Eroe, Legambiente, Francesco Ferrante, Vicepresidente Free. Sono, inoltre, intervenuti: il Sen. Gianpaolo Vallardi, Presidente Commissione Agricoltura Senato della Repubblica, l’On. Filippo Gallinella, Presidente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati, l’On. Susanna Cenni, Vicepresidente Commissione Agricoltura, Camera dei Deputati.