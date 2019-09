Lunedì 30 settembre 2019 - 21:51

Def, Gualtieri: determinati in lotta evasione, voltiamo pagina

"Enorme sacca evasione è sfida da affrontare"

Roma, 30 set. (askanews) – Nella lotta all’evasione fiscale “intendiamo essere determinati e siamo estremamente fiduciosi che le misure consentiranno di conseguire l’importo (circa 7 miliardi)” indicato nella nota di aggiornamento al Def. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa a palazzo Chigi, sottolineando che “l’enorme sacca di evasione fiscale è una sfida che dobbiamo affrontare, non risolveremo mai i problemi strutturali se non voltiamo pagina sull’evasione fiscale”.