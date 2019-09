Martedì 24 settembre 2019 - 15:29

Italcanditi acquisisce la maggioranza di Prodotti Rubicone

Avvia piano di crescita dopo recente ingresso di Investindustrial

Milano, 24 set. (askanews) – Italcanditi, società bergamasca leader italiana nella produzione di ingredienti a base di frutta e creme principalmente destinati all’industria alimentare, ha acquisito la maggioranza del capitale di Prodotti Rubicone, azienda di riferimento nella produzione di ingredienti per il gelato artigianale in oltre 70 paesi, con sede a Bertinoro (Forlì-Cesena). L’operazione rientra nella strategia di Italcanditi, in seguito all’ingresso nel capitale di società di investimento di Investindustrial, di consolidare il settore facendo leva sulla capacità della società di porsi quale solida piattaforma per implementare una strategia di buy-and-build nel settore degli ingredienti alimentari e di incrementare la propria presenza internazionale.

Alessandro Cioccolini, attualmente azionista unico di Prodotti Rubicone, resta come socio rilevante con il 30% del capitale e viene confermato nel ruolo di Amministratore Delegato garantendo la continuità gestionale della società. “L’operazione – ha commentato – permetterà di avviare una nuova fase della vita di Prodotti Rubicone, che affiancata da Italcanditi avrà l’opportunità di accelerare il proprio sviluppo mantenendo una continuità manageriale”. “L’integrazione di Rubicone – ha spiegato Maurizio Goffi, Ceo di Italcanditi – porterà un completamento di gamma nel settore pasticceria e gelateria in entrambe le società e il know-how congiunto delle due società porteranno al lancio di nuovi ed innovativi prodotti nel settore”.