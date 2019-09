Lunedì 23 settembre 2019 - 17:10

Nasce il polo del lusso di Alpitour, con Turisansda e Viaggidea

Sarà basato a Milano, per una fascia di mercato in crescita

Milano, 23 set. (askanews) – Il nuovo polo del lusso di Alpitour sarà basato a Milano con il proprio headquarter. Si tratta di una business unit nata per valorizzare e aumentare le sinergie reciproche tra i diversi brand parte del portfolio Alpitour che raccolgono le proposte di viaggio più esclusive.

Il segmento del luxury travel – si legge in una nota del tour operator – non conosce crisi e continua a crescere senza sosta da diversi anni e anche tra i brand del Gruppo Alpitour ha registrato, nell’ultimo anno, una crescita del 9,3%. Il nuovo progetto farà parte della Divisione Francorosso, anch’essa a Milano, e vedrà unire le forze di due brand parte del Gruppo. Si tratta di Viaggidea e Turisanda, marchi la cui vocazione è proprio il viaggio di alto livello che accompagna alla scoperta di ogni angolo del mondo, anche il più remoto. A essi si unisce anche la collezione EGO (Exclusive Guest Only) di Viaggidea che riesce ad alzare ulteriormente il livello e rappresenta una vera e propria filosofia di vita e una visione del mondo che sconfina nell’identità più alta di ogni viaggiatore.

“Per anni sono state concorrenti – afferma Pier Ezhaya, direttore Tour Operating di Alpitour World -, oggi Viaggidea e Turisanda si uniscono per creare un polo di servizi ad alto valore aggiunto e con l’intento di mettere a fattor comune le straordinarie professionalità che ci sono nei due brand di più alto prestigio del Gruppo. Sono convinto che le due squadre sapranno fondere professionalità, esperienza e passione trasformandole in maggiori servizi per le Agenzie di Viaggio e per i Clienti. Pur sotto un’unica regia – continua – i due brand manterranno la propria identità e le proprie peculiarità, unendosi solo con l’intento di rafforzarle ancor di più”. Con la nascita di questo polo, Turisanda confluirà sullo stesso ambiente tecnologico e gestionale di Alpitour, al fine di permettere i processi di integrazione e l’utilizzo di tutte le funzionalità di Lyte, implementate su EasyBook. Uno step ulteriore nel percorso di evoluzione del marchio Turisanda, avviato lo scorso giugno, che si completa con la sua collocazione in un’area di business omogenea per esigenze e obiettivi.

“In questi 7 anni ho dedicato anima e corpo a questi brand – afferma Luca Battifora, Business Unit Director di Hotelplan e Turisanda – con l’unico intento di riportare stabilità e nuove prospettive di sviluppo. Oggi posso considerare l’obiettivo pienamente raggiunto e di conseguenza questo percorso concluso con successo. L’apporto prima di Eden ed oggi di Alpitour è stato determinante e la qualità del team Turisanda Hotelplan, che ho avuto il privilegio di guidare, ha fatto la differenza”.

Il team lusso risponderà a Paolo Guariento, Brand Manager di Viaggidea che ha commentato: “Sono davvero entusiasta di essere a capo di questo progetto che ci renderà certamente più strutturati e competitivi nell’aggredire con ancora più convinzione un segmento particolarmente interessante per il nostro business, combinando gli elementi di forza di 2 brand ad altissimo contenuto di esperienza e servizio”. Il team a supporto dell’offerta lusso Alpitour sarà basato nelle due sedi milanesi del gruppo di Via Sebenico e Corso Italia.