Domenica 22 settembre 2019 - 09:35

Furlan (Cisl): lotta spietata all’evasione, nessun alibi

Un datore di lavoro non può dichiarare meno del proprio dipendente

Milano, 22 set. (askanews) – “Condivido ciò che ha detto Prodi a Repubblica: bisogna fare una lotta spietata, anche culturale e senza alibi per nessuno, all’evasione fiscale”. Così la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, in un’intervista a Repubblica. “Un datore di lavoro non può dichiarare meno del proprio dipendente, cosa che avviene non di rado nel nostro Paese: basterebbe già questo semplice controllo, incrociando i dati, per scoprire che qualcosa non va”.

“Le risorse per ridurre le tasse ai lavoratori e ai pensionati si possono trovare nei 190 miliardi di euro di evasione fiscale – ha osservato la Furlan – Solo sull’Iva abbiamo 33 miliardi all’anno, il record negativo in Europa. Quattro cose si possono fare subito: introdurre il contrasto d’interesse all’americana in modo da invogliare il contribuente a richiedere sempre la ricevuta fiscale; norme più severe per chi evade; potenziare con più assunzioni l’amministrazione finanziaria; tracciabilità del contante”.