Venerdì 20 settembre 2019 - 19:14

3: da oggi disponibili iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

Il brand di tlc offrirà anche Apple Watch Series 5

Roma, 20 set. (askanews) – Nei 3Store sono disponibili da oggi, 20 settembre, gli ultimi prodotti Apple, tra cui iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, una nuova linea Pro di iPhone, e l’iPhone 11 con dual camera. 3 offrirà, inoltre, Apple Watch Series 5, con display Retina always-on.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono dotati di un sistema a tripla fotocamera, che permette un’esperienza di livello Pro grazie all’ultra-grandangolo, al grandangolo e al teleobiettivo, e offre importanti miglioramenti nella fotografia in condizioni di scarsa illuminazione con la modalità Notte, oltre alla migliore qualità nei video da smartphone. Il potente chip A13 Bionic progettato da Apple assicura prestazioni straordinarie e un’autonomia della batteria senza precedenti. In particolare, iPhone 11 Pro offre fino a quattro ore di autonomia in più al giorno rispetto ad iPhone Xs, mentre iPhone 11 Pro Max offre fino a cinque ore in più di iPhone Xs Max. I nuovi schermi Super Retina XDR, rispettivamente da 5,8 pollici per iPhone 11 Pro e da 6,5 pollici per iPhone 11 Pro Max, sono i più luminosi e avanzati mai visti su un iPhone. iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono disponibili in quattro esclusive finiture, incluso il nuovo colore verde notte.

iPhone 11 presenta nuove, potenti e innovative caratteristiche, perfettamente integrate nel sistema operativo iOS 13, che permette una user experience senza precedenti. iPhone 11 è dotato di un sistema a doppia fotocamera altamente performante, con le nuove funzioni grandangolo e ultra-grandangolo, che permettono di raggiungere la qualità video più alta mai vista su uno smartphone. Inoltre, le fotocamere di iPhone 11 offrono significativi miglioramenti nelle fotografie in condizioni di scarsa luminosità, grazie alla modalità Notte, e mettono a disposizione la modalità Ritratto, per gli scatti a persone, animali, oggetti e molto altro. Con il chip A13 Bionic, iPhone 11 è in grado di eseguire le operazioni più complesse e di affrontare un’intera giornata con una sola carica. Inoltre, è progettato per far fronte agli agenti atmosferici, grazie a una migliore impermeabilità all’acqua e al vetro più resistente di sempre su uno smartphone. iPhone 11 è disponibile in sei nuovi intensi colori: viola, verde, giallo, nero, bianco e PRODUCT(RED).

Apple Watch Series 5, con un nuovo display Retina always-on sempre attivo, permette di controllare con facilità l’ora e altre importanti informazioni senza sollevare il polso o toccare il display. Le nuove funzioni di posizione, dalla bussola integrata all’altimetro, aiutano gli utenti a orientarsi meglio. E grazie a watchOS 6, è possibile prendersi cura della propria salute e monitorare la propria attività fisica con nuove funzioni come il ‘Cycle Tracking’, l’app ‘Noise’ e le ‘Activity Trends’.

Con 3 i nuovi iPhone 11 sono disponibili, in tutte le versioni, abbinati alle soluzioni ‘ALL-IN’ e ‘FREE’.

Ad esempio, per i clienti che scelgono ‘ALL-IN Super Power’, iPhone 11 64 GB è ad anticipo zero. ‘ALL-IN Super Power’ prevede, minuti e sms illimitati, oltre a 100 Giga con ‘Giga Bank’, l’innovativo servizio per accumulare i Giga non consumati nel mese e utilizzarli senza scadenza. Con le soluzioni ‘FREE’, i clienti hanno, inoltre, il servizio Kasko incluso e la possibilità di cambiare iPhone senza costi aggiuntivi.

Anche i nuovi modelli iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono disponibili in abbinamento alle soluzioni ‘ALL-IN’ e ‘FREE’,

Gli smartphone iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono, infine, disponibili per i clienti professionisti con partita iva, in abbinamento all’offerta ‘ALL-IN PRO’, che prevede minuti e Giga illimitati, con Kasko inclusa.