Domenica 15 settembre 2019 - 15:16

Anas ad Aspi: per manutenzione stessa spesa dei concessionari

"Sulla rete autostradale non a pedaggio 98mila euro a chilometro"

Roma, 15 set. (askanews) – L’Anas spende le stesse cifre dei concessionari autostradali per la manutenzione delle sue strade. Lo afferma la società in risposta alle affermazioni di Autostrade per l’Italia (Aspi) sulle spese di manutenzione. L’Anas sottolinea che “sulla propria rete autostradale non a pedaggio, comprensiva di raccordi autostradali (totale 1.300 chilometri), spende in manutenzione mediamente, esclusa sorveglianza e info mobilità, oltre 98mila euro a chilometro all’anno, e sulla sola A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ la spesa raggiunge la quota di oltre 128mila euro a chilometro all’anno”.

La rete Anas “comprende inoltre 28.700 chilometri di strade statali, con caratteristiche disomogenee sia per geometria e ubicazione (strade di montagna, ecc.) sia per volumi di traffico e livelli di servizio”.

“È evidente quindi – aggiunge la società del gruppo Fs – che il valore medio di spesa per manutenzione sull’intera rete Anas non è comparabile con quello autostradale, riferito ad arterie con geometrie, numeri di corsie e volumi di traffico ben maggiori. Su tipologie di strade simili, come evidenziato, l’Anas spende importi analoghi rispetto ai concessionari autostradali a pedaggio, in relazione alle risorse disponibili”.