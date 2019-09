Sabato 14 settembre 2019 - 17:54

Banche, Abi: online guide su investimenti, credito e conto base

Progetto "Trasparenza semplice" con associazioni dei consumatori

Roma, 14 set. (askanews) – Sono online le guide semplici dell’Abi su servizi di investimento, credito e conto di base. Lo comunica Palazzo Altieri, sottolineando che le guide contengono “informazioni immediate, semplici ed essenziali per aiutare i cittadini nella comprensione del nuovo quadro regolamentare in materia di servizi di investimento e di credito, e le opportunità offerte dai conti correnti con caratteristiche di base per la gestione delle esigenze bancarie essenziali”.

In forma di infografica, “questi tre agili strumenti rispettivamente evidenziano le principali novità introdotte dal recepimento della direttiva europea Mifid2 sui servizi di investimento, le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in ‘default’ che obbligano le banche ad adottare criteri e modalità più stringenti, e le principali caratteristiche del servizio Conto di base”.

L’iniziativa rientra nel quadro del progetto “Trasparenza semplice” avviato da anni dall’Abi in collaborazione con le banche e numerose associazioni dei consumatori, “con l’obiettivo di favorire una trasparenza sempre più sostanziale, semplificando e accrescendo la comprensibilità delle comunicazioni destinate alla clientela, in modo da facilitare l’adozione di scelte sempre più consapevoli”.