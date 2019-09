Sabato 14 settembre 2019 - 12:37

“Abbiamo un piano per incentivare i pagamenti elettronici” (Gualtieri)

Il ministro: lo inseriremo nella manovra economia

Roma, 14 set. (askanews) – Il governo inserirà nella manovra economica un piano per incentivare i pagamenti elettronici. Lo ha affermato il ministro dell’economia Roberto Gualtieri dopo la proposta del centro studi di Confindustria per una tassa sui contanti. “Questo governo – secondo Gualtieri – intende lavorare per modernizzare il sistema dei pagamenti e rafforzare la transizione verso i pagamenti elettronici e la digitalizzazione, non solo per la lotta all’evasione fiscale ma anche per la modernizzazione del paese”.

“Il governo – ha aggiunto Gualtieri al termine delle riunioni informali di Ecofin ed Eurogruppo a Helsinki – intende lavorare in un orizzonte triennale per modernizzare il paese. I piani supposti che attori vari hanno presentato non sono il piano del governo. Il nostro piano lo vedrete quando ci sarà la manovra, non è quello presentato da altri attori”.

Glv/Int9