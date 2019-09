Venerdì 13 settembre 2019 - 00:12

Lavazza lancia un caffè in edizione limitata per L’Avana

Presentata "Tierra! La Habana": vasto progetto di sostegno a Cuba

Milano, 13 set. (askanews) – Un caffè speciale in edizione limitata per festeggiare i 500 anni della fondazione della città di L’Avana: Lavazza ha presentato a Milano “Tierra! La Habana”, una miscela esclusiva 100% Arabica cubana, dal tono intenso e dal mood caraibico, come il mojito con variante al caffè che è stato servito all’evento di lancio nel flagship store meneghino.

Questo progetto, ha spiegato Pietro Mazzà, Head of Food Home Marketing Lavazza, “nasce dentro progetto più ampio, pensato per supportare Cuba nel rilancio della produzione di caffè, lo scorso anno. Cuba è stato uno dei Paesi con più produzione al mondo che negli anni ’90 e a inizio 2000 ha subito un calo importante. Ora si sta cercando un rilancio, a partire dalla zona orientale dell’isola. Lavazza ha iniziato questo lavoro per supportare la popolazione a rilanciare la produzione, per migliorare anche le condizioni di vita non solo la produzione del caffè. Stiamo accompagnandoli in questi processo per ottenere anche la certificazione di caffè organico. Caffè di qualità che sia retribuito in maniera giusta”.

Lavazza, inoltre, ha anche portato la propria expertise di oltre 120 anni nel cuore della capitale cubana. Infatti nella Casa de la Amistad l’azienda ha allestito una versione temporanea del proprio Training Center dedicato a chi lavora nella ristorazione, nella distribuzione e a tutti gli appassionati. Qui Lavazza offre uno speciale programma di formazione alla popolazione locale, per raccontare, attraverso la propria esperienza più che secolare, i processi e le tecniche di miscelatura e tostatura del caffè, ma anche l’arte di preparare il vero espresso italiano, che nel mondo talvolta resta una sorta di miraggio per i viaggiatori.