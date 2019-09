Venerdì 13 settembre 2019 - 20:22

Autostrade sospende l’aumento dei pedaggi per altri due mesi

Lo ha deciso il Cda

Roma, 13 set. (askanews) – Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia, in considerazione degli inviti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha deliberato di sospendere ulteriormente, in via volontaria, l’incremento tariffario relativo all’anno 2019 per ulteriori 2 mesi. E’ quanto informa una nota di Autostrade.