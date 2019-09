Martedì 10 settembre 2019 - 20:42

Mediaset: esposto in Consob contro dichiarazioni Vivendi

Fornito al mercato informazioni veritiere, trasparenti e corrette

Roma, 10 set. (askanews) – Mediaset “respinge le gravi affermazioni diffamatorie di Vivendi contenute nella nota odierna relativa all’assemblea di Mediaset Espana. Mediaset ha sempre fornito al mercato informazioni veritiere, trasparenti e corrette. Non ritiene che Vivendi abbia fatto altrettanto e pertanto segnalerà le dichiarazioni del portavoce di Vivendi con un esposto alla Consob per le valutazioni di sua competenza”. Lo afferma la società in una nota.