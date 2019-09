Venerdì 6 settembre 2019 - 16:16

Generali Italia: Boccardo amministratore delegato di Genagricola

"Maggiore azienda agroalimentare italiana, oltre 15mila ettari"

Roma, 6 set. (askanews) – Igor Boccardo è il nuovo amministratore delegato di Genagricola, holding agroalimentare di Generali Italia e “maggiore azienda agroalimentare italiana con una superficie coltivata che supera i 15mila ettari”.

Torinese, classe 1969, Boccardo “approda a Genagricola dopo una vasta esperienza maturata come responsabile marketing, commerciale e direttore generale, in primarie multinazionali operanti nel comparto del Fast moving consumer goods”.

“Siamo lieti – afferma il presidente di Genagricola, Giancarlo Fancel – di accogliere Igor nella squadra di Genagricola, certi che la sua esperienza e le competenze maturate nel corso della sua carriera sapranno guidare la società verso nuovi ambiziosi obiettivi, consentendo a Genagricola di rappresentare un punto di riferimento nel panorama dell’agricoltura italiana”.

Il gruppo Genagricola “è costituito da 25 diverse realtà agricole per un totale di 15mila ettari di terreno tra Italia e Romania di cui 900 coltivati a vigneto e situati in Veneto, Friuli, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Romania”.

L’azienda, impegnata nei settori delle colture erbacee, dell’allevamento, della viticoltura, della produzione di energie rinnovabili e della forestazione, “ha chiuso il 2018 con un fatturato di 56 milioni derivante per il 60% dalla produzione agricola tradizionale e dall’energia generata dalle due centrali a biomasse di proprietà, mentre per il 40% dalla produzione vitivinicola, con oltre quattro milioni di bottiglie distribuite in tutto il mondo attraverso otto brand”.