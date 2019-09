Giovedì 5 settembre 2019 - 19:03

Borsa di Milano chiude a +1%, lo spread stabile a 150 punti

Stm +6,19% e Unicredit +3,48%. Francoforte +0,85% e Parigi +1,11%

Roma, 5 set. (askanews) – Giornata positiva per la Borsa di Milano. In chiusura di contrattazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna +1% e l’All-share +0,88%. Stabile invece l’andamento dello spread Btp-Bund che al termine degli scambi è a quota 150 punti base, stesso valore segnato questa mattina in apertura.

Molto positiva la performance di Stm con un +6,19%, Unicredit con +3,48%, Ubi Banca con +3,06%, Ferragamo con +3%, Fca con +2,93%, Finecobank con +2,74%, Exor con +2,7%, Tenaris con +2,6%, Pirelli con +2,47% e Moncler con +2,28%.

Tra i maggiori ribassi Amplifon con un -3,27%, Prysmian con -2,42%, Diasorin con -1,74%, Nexi con -1,74%, Recordati con -1,43%, Enel con -1,08%, Hera con -0,98%, Italgas con -0,81%, Unipol con -0,71% e Campari con -0,63%.

Un giovedì positivo anche per le Borse europee. Francoforte segna +0,85%, Parigi guadagna l’1,11% mentre Londra è in ribasso dello 0,55%.