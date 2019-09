Lunedì 2 settembre 2019 - 19:52

Unipol: Giovanna Gigliotti nominata nuovo ad di UniSalute

È la responsabile della direzione tecnica Danni di UnipolSai

Roma, 2 set. (askanews) – Giovanna Gigliotti è il nuovo amministratore delegato di UniSalute. Lo comunica il gruppo Unipol dopo il consiglio di amministrazione di UniSalute che ha nominato il nuovo ad. Gigliotti subentra a Fiammetta Fabris, “che termina, per quiescenza, la ultratrentennale collaborazione con il gruppo Unipol”.

“A Fiammetta – sottolinea la compagnia assicurativa bolognese – va il sentito ringraziamento per l’impegno professionale e umano che ne ha sempre caratterizzato il lungo percorso nel gruppo contribuendo in maniera fondamentale allo sviluppo di UniSalute”.

Giovanna Gigliotti, responsabile della direzione tecnica Danni di UnipolSai, “vanta una pluriennale esperienza nel gruppo Unipol, dove ha avuto ruoli di crescente rilievo strategico in molteplici aree del settore assicurativo. La profonda conoscenza del gruppo Unipol, delle reti distributive e del mercato assicurativo costituiranno un valore aggiunto che il nuovo amministratore delegato metterà a disposizione delle professionalità e competenze presenti in UniSalute per contribuire a cogliere gli obiettivi del piano industriale 2019-2021 del gruppo Unipol, che prevede tra l’altro un forte sviluppo del settore Salute integrato nel più ampio contesto dell’ecosistema Welfare”.

Il gruppo Unipol, “già leader nel settore delle polizze sanitarie in ambito corporate, grazie all’attività di UniSalute, si propone di diventare attore di riferimento per l’ecosistema Welfare, offrendo, anche per il tramite delle reti agenziali, prodotti e servizi innovativi per le aziende e per le persone, attraverso il proprio network di centri medici e diagnostici e per l’assistenza alla non autosufficienza”.