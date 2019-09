Lunedì 2 settembre 2019 - 21:00

Autostrade per l’Italia, Milvio nuovo direttore finanziario

Al posto di Guenzi che resta vicepresidente con delega finanza

Roma, 2 set. (askanews) – Alberto Milvio è il nuovo direttore finanziario di Autostrade per l’Italia (Aspi). Lo comunica la società controllata da Atlantia, sottolineando che con effetto immediato Milvio è stato nominato chief financial officer. Sostituisce Giancarlo Guenzi, che deteneva questa carica dal 2007 e che continua a mantenere il ruolo di vicepresidente della società con delega in materia di finanza e l’incarico di Cfo di Atlantia.

Milvio, spiega Aspi, “vanta un’esperienza pluriennale maturata in posizioni di rilievo nel settore amministrativo e finanziario di primari gruppi quotati”. La società ringrazia Guenzi “per il contributo e la proficua attività professionale prestata durante la lunga permanenza nel ruolo di chief financial officer”.