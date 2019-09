Domenica 1 settembre 2019 - 16:56

La fuga degli investitori da Londra causa Brexit

Dall'addio di May ritirati oltre 4 miliari

Milano, 1 set. (askanews) – Il timore di un no-deal ha messo in fuga gli investitori da Londra. Oltre 4 miliardi di dollari, scrive il Financial Times, sono stati ritirati dai fondi azionari britannici dal giorno in cui l’ex premier britannica, Theresa May, ha annunciato la sua decisione di dimettersi. Nel dettaglio, secondo quanto calcolato dal data provider EPFR, gli investitori hanno ritirato dai fondi 4,2 miliardi di dollari dalla fine di maggio. I deflussi di capitale dal referendum sulla Brexit (2016) hanno raggiunto quota 29,7 miliardi.

