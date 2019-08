Venerdì 30 agosto 2019 - 11:38

Cresce l’inflazione, ad agosto +0,5%

Roma, 30 ago. (askanews) – Secondo le stime preliminari ad agosto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,5% su base mensile e dello 0,5% su base annua (in lieve accelerazione da +0,4% del mese precedente). E’ quanto rileva l’Istat.

L’andamento dell’inflazione è il risultato di un quadro con pochi scostamenti rispetto al mese di luglio. Da segnalare solamente la lieve accelerazione dei prezzi dei beni alimentari (da +0,7% di luglio a +1%), per lo più dovuta a quelli della componente lavorata (da +0,1% a +0,6%), e dei prezzi dei beni non durevoli (da +0,2% a +0,7%). Sia l'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, che quella al netto dei soli beni energetici accelerano di un decimo di punto, rispettivamente da +0,5% a +0,6% e da +0,6% a +0,7%.

L’aumento congiunturale dell’indice generale è ascrivibile principalmente alla crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+4,5%), dovuta a fattori stagionali. L’inflazione accelera lievemente per i beni (da -0,1% a +0,1%), mentre rallenta per i servizi (da +1,0% a +0,9%). Il differenziale inflazionistico rimane positivo e pari a +0,8 punti percentuali (era +1,1 a luglio).

L’inflazione acquisita per il 2019 è +0,9% per l’indice generale e +0,9% per la componente di fondo. Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) ha una variazione nulla su base mensile e dello 0,5% su base annua (in accelerazione da +0,3% registrato nel mese precedente).

