Giovedì 29 agosto 2019 - 21:20

Venezia, BNP Paribas sostiene Woman, film di Anastasia Mikova

E Yann Arthus-Bertrand.

Roma, 29 ago. (askanews) – Per BNP Paribas promuovere la causa dell’uguaglianza dei diritti delle donne “vuol dire prendere decisioni vincolanti e costruire programmi di diversità ambiziosi, ma, allo stesso tempo, sostenere opere che migliorano la visIbilità di questa annosa questione sociale”.

La Banca in un comunicato sottolinea di essere fiera di sostenere in qualità di partner principale il film WOMAN, che riporta la testimonianza di 2000 donne in 50 Paesi. Presentato per la prima volta in occasione della 76ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il primo settembre 2019, WOMAN porta sullo schermo i percorsi di vita di donne molto diverse tra loro, ognuna caratterizzata dalla propria storia familiare, dalla propria cultura e dalla propria fede. Al di là della volontà di denunciare alcune ingiustizie che le donne devono fronteggiare nel corso della loro esistenza, il film mette in luce la loro determinazione a superare gli ostacoli e gli stereotipi che le soggiogano.

“Come impresa impegnata in Francia e a livello internazionale nella lotta contro tutte le forme di discriminazione e andando oltre gli stereotipi, siamo orgogliosi di sostenere il film WOMAN. Attraverso testimonianze toccanti ed emozionanti, questo film risveglia le nostre coscienze sulla vita delle donne, la loro condizione, le loro scelte e i loro destini nel mondo”, affermano Caroline Courtin, Responsabile diversità, inclusione e RSI RU di BNP Paribas, e Jean-Laurent Bonnafé CEO del Gruppo BNP Paribas.

“Oggi le donne sono pronte a prendere la parola. E accordandoci la loro fiducia, queste donne ci hanno anche affidato una grande responsabilità: fare in modo che la loro voce sia ascoltata. Perché domani quelle che rappresentano la metà dell’umanità non siano mai più viste come il sesso debole”, sostengono Anastasia Mikova e Yann Arthus-Bertrand.

In materia di uguaglianza uomo-donna, l’impegno di BNP Paribas si è tradotto in questi ultimi anni in numerose azioni a livello mondiale. Nel 2011, il Gruppo ha firmato i Women Empowerment Principles presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite, che consiste in un insieme di raccomandazioni concrete per rafforzare il ruolo delle donne nelle aziende, nel mercato del lavoro e in seno alla società. Il Gruppo persegue inoltre delle azioni per le donne imprenditrici attraverso la Banca Retail in Francia e ha creato un fondo di 2 miliardi di Euro dedicato a sostenere i loro progetti nel 2018. Nello stesso anno, BNL Gruppo BNP Paribas ha lanciato il programma “Miss in Action”, che permette di accelerare i progetti imprenditoriali innovativi creati da donne. Infine, nel quadro dell’iniziativa delle Nazioni Unite “HeForShe”, del quale Jean-Laurent Bonnafé è stato nominato nel 2018 Thematic Champion, ONU Femmes e BNP Paribas hanno annunciato nel 2019 una partnership dotata di un fondo triennale di 1 miliardo di FCFA (USD 1.8 milioni) per promuovere l’autonomia economica delle donne impiegate in agricoltura resiliente al cambiamento climatico in Sénégal.