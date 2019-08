Venerdì 23 agosto 2019 - 11:08

Peppa Pig acquistata per 4 miliardi di dollari dal colosso dei giochi Hasbro

Accordo per acquisire Entertainment One (eOne)

Milano, 23 ago. (askanews) – Hasbro, il colosso Usa dei giochi, ha raggiunto un accordo per acquisire per 4 miliardi di dollari (3,3 miliardi di sterline) Entertainment One, la società britannica che detiene, tra gli altri, i diritti del famoso cartone animato Peppa Pig, rafforzando così la sua offerta nella fascia d’età prescolare.

L’offerta cash prevede che gli azionisti di eOne riceveranno 5,6 sterline per ogni azione eOne, pari a un premio del 31% rispetto alla media del valore del titolo degli ultimi 30 giorni. L’operazione dovrebbe essere finalizzata nel corso del quarto trimestre 2019.

Alla Borsa di Londra il titolo Entertainment One balza a metà mattinata del 30%, allineandosi di fatto al valore dell’offerta di Hasbro.

Rar/Int9