Venerdì 23 agosto 2019 - 13:29

Nuovo Samsung Galaxy Note10 e 10+ nei negozi Wind e nei 3Store

Soluzioni per clienti privati e professionisti

Roma, 23 ago. (askanews) – Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, arricchisce le proposte dei brand Wind e 3 con i nuovi top smartphone Samsung Galaxy Note10 e 10+, nei negozi da oggi, 23 agosto.

In particolare, i Samsung Galaxy Note10 e 10+ sono disponibili con anticipo zero per i clienti privati del brand Wind, in abbinamento alle offerte ‘All Inclusive’ e ‘Wind Family’. Ad esempio, ‘All Inclusive Young’ prevede 60 Giga, minuti e sms illimitati nella versione ‘Easy Pay’. In più, 100 Giga in regalo per l’estate. Per proteggere il nuovo smartphone, è possibile aggiungere in fase di acquisto, l’innovativo servizio ‘Smartphone Reload’ che permette di sostituirlo in un solo giorno, qualsiasi cosa accada. Con Wind, i Samsung Galaxy Note10 e 10+ sono disponibili anche per i professionisti con partita iva, con rate mensili, in abbinamento alla soluzione ‘UNLIMITED PROFESSIONAL’, che include minuti e Giga illimitati.

Per i clienti privati del brand 3, invece, i Samsung Galaxy Note10 e 10+ sono disponibili in abbinamento alle proposte ‘ALL-IN Power’ e ‘FREE Power Special Edition. In particolare, ‘ALL-IN Power Special Edition’ offre minuti e sms illimitati, 100 giga di traffico Internet con ‘Giga Bank’, l’innovativo servizio per accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli senza scadenza. La versione ‘Special Edition’ è valida anche con il piano ‘FREE Power’, che in più prevede il servizio Kasko e la possibilità di cambiare smartphone senza costi aggiuntivi. Il brand 3 propone i nuovi smartphone anche ai professionisti con partita iva, in abbinamento alla soluzione ‘ALL IN PRO’, che prevede minuti e Giga illimitati e Kasko inclusa.

Inoltre, i clienti dei brand Wind e 3, sia privati sia professionisti, possono avere, grazie all’operazione ‘Samsung Value’, fino a 400 euro di super valutazione del vecchio smartphone, per gli acquisti effettuati dal 23 agosto al 30 settembre.

Per i clienti Wind è compreso nelle offerte anche il programma ‘WINDAY’, che rende speciale ogni giorno della settimana con regali, vantaggi e promozioni, mentre per i clienti 3 è incluso ‘Grande Cinema 3’, l’esclusiva iniziativa che prevede due ingressi al cinema al prezzo di uno, tutti i giorni della settimana, compreso il weekend. L’esperienza d’uso è totalmente digitale, grazie alle App MyWind e My3.