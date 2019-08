Mercoledì 21 agosto 2019 - 10:53

Piazza Affari (+1,4%) maglia rosa in Europa, spread scende a 200

Fca +3,9%: torna in auge l'idea di un maxi polo con Renault

Milano, 21 ago. (askanews) – Piazza Affari in spolvero in attesa dell’avvio delle consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. A metà mattinata l’indice principale Ftse Mib allunga e segna un rialzo dell’1,4% a 20.775 punti, miglior performance tra le Borse europee. Sul fronte dei nostri titoli di Stato, lo spread è in ulteriore discesa a 200 punti, con il rendimento del Btp decennale che scende all’1,34%. “Prevediamo un’ulteriore volatilità per gli asset italiani – scrive Ubs in un report odierno – Ma molto del rischio politico è già prezzato nei Btp, con il tasso a 10 anni in area 1,4% contro lo 0,1% dei titoli decennali di Spagna e Portogallo”.

Tra le blue chip milanesi, corrono i titoli automotive: maglia rosa a Pirelli (+4,9%), seguita da Fca (+3,9%) mentre torna in auge l’idea della nascita di un maxi polo con Renault.