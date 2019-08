Lunedì 19 agosto 2019 - 18:53

ETF: le variazioni alla chiusura (27)

Milano, 19 ago. (askanews) – Queste le variazioni degli ETF alla chiusura (le quotazioni sono espresse in euro).

Titoli Prezzo % Volumi LYXOR MSCI WLD MATERIA 0,0000 0,00 0 LYXOR MSCI WLD UTILITI 0,0000 0,00 0 LYXOR MSCI WORLD EX EM 121,0300 +1,19 226 LYXOR MSCI WORLD UCITS 189,2100 +1,21 1581 LYXOR NASDAQ 100 UCITS 27,3050 +1,66 7230 LYXOR NEW ENERGY UCITS 25,0100 +1,32 966 LYXOR PAN AFRICA UCITS 8,9300 +0,31 1495 LYXOR PRIVEX UCITS ETF 8,0260 +0,97 500 LYXOR ROBOTICS & AI UC 18,1000 +1,40 1889 LYXOR S&P 500 BANKS UC 16,2340 +1,91 896 LYXOR S&P 500 DAI EU H 161,3500 +1,37 1356 LYXOR S&P 500 UCITS ET 26,8200 +1,19 4252 LYXOR SP500 VIX FUT EN 3,9400 -5,78 402287 LYXOR STOXX EU600 HEAL 99,3900 +0,91 5218 LYXOR STOXX EU600 OIL 41,3650 +2,25 12019 LYXOR STOXX EU600 TECH 52,2000 +1,30 10 LYXOR STOXX EU600 TELE 33,7400 +0,91 4673 LYXOR STOXX EU600 UTIL 47,1700 +0,47 192 LYXOR STOXX EUROPE 600 15,9320 +0,57 96998 LYXOR STOXX EUROPE 600 0,0000 0,00 0

(fonte Teleborsa) red/opr/sys