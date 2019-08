Venerdì 9 agosto 2019 - 13:24

La crisi di governo arriva a Piazza Affari. In rialzo lo spread

L'Ftse Mib cede il 2,16%, il differenziale Btp-Bund a 235 punti

Roma, 9 ago. (askanews) – La crisi di Governo si fa sentire anche a Piazza Affari, dove precipitano i titoli bancari. L’Ftse Mib cede il 2,16%, a 20.391 punti. Lo spread Btp-Bund lima di poco al rialzo rispetto all’apertura, facendo registrare 235 punti base.

Sul listino, i ribassi più pesanti li sta facendo registrare Banco Bpm che cede quasi il 9%, seguita da Poste, in ribasso di quasi il 7% e Bper, in calo del 6,42%. Pioggia di vendite anche per Ubi, in ribasso del 6,32%. Tra le big, Unicredit lascia sul terreno il 5,5%, mentre Intesa Sanpaolo perde il 4,46%.

In netta controtendenza il titolo di Atlantia che in una giornata come questa guadagna il 2,3% proprio perché la crisi di Governo allontana il pericolo di una revoca delle concessioni autostradali.

