Giovedì 8 agosto 2019 - 19:09

E’ morto Fabrizio Saccomanni, economista ed ex ministro

Una vita in Bankitalia e l'esperienza nel governo Letta

Roma, 8 ago. (askanews) – E’ morto l’economista e politico Fabrizio Saccomanni, una vita in Bankitalia e un’esperienza da ministro dell’Economia per un tecnico prestato alla politica.

Nato nel 1942 a Roma, laureato in economia e commercio all’Università Bocconi di Milano nel 1966, Saccomanni ha poi proseguito gli studi alla Princeton University negli Usa per cominciare la sua carriera a Palazzo Koch nel 1967.

Attualmente era presidente del consiglio di amministrazione di Unicredit, dopo aver ricoperto diversi incarichi ai vertici di Bankitalia fino a divenire direttore generale. Dal 28 Aprile del 2013 al 22 febbraio del 2014, è stato chiamato da Enrico Letta come ministro dell’Economia e delle Finanze.

Saccomanni ha rappresentato la Banca d’Italia nell’ambito dei principali organismi finanziari internazionali, ha partecipato ai negoziati per la creazione dell’Unione economica e monetaria ed ha collaborato nel Comitato dell’Euro per la gestione della transizione alla moneta unica. Dal 2003 al 2006 è stato vicepresidente della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo a Londra.

