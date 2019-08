Lunedì 5 agosto 2019 - 18:49

Manet Mobile Solutions, svolta hi tech del turismo

La start up sostenuta da LVenture

Roma, 5 ago. (askanews) – Manet Mobile Solutions – startup italiana sostenuta fin dal principio da LVenture Group – è leader di mercato in Italia e in forte crescita internazionale. Manet Mobile Solutions, infatti, opera sul mercato con “Manet”, una soluzione digitale rivolta alle strutture ricettive ed ai loro ospiti, mettendo a disposizione dei viaggiatori uno smartphone completamente personalizzato che include chiamate internazionali e connessione 4G illimitate, contenuti turistici, consigli e funzionalità che migliorano l’esperienza di viaggio, oltre alla possibilità di prenotare tutti i servizi dell’hotel.

Nel caso di Manet, infatti, lo smartphone è solo il punto di collegamento tra l’ospite e la struttura ricettiva, attraverso una piattaforma SaaS che consente a quest’ultima di promuovere la vendita di servizi, veicolare partnership, raggiungere gli ospiti in ogni momento del soggiorno, raccogliere dati statistici anonimi e aggregati sul profilo degli ospiti e sulle loro attività. Manet può risultare decisivo per le strutture ricettive anche in termini di web reputation e performance online, oltre a incrementare le opportunità di up-selling, in forza di un modello di business sostenibile e scalabile. Questo infatti si basa su una fee a carico della struttura e sul revenue sharing per alcuni servizi premium, cui si aggiunge un vero punto di forza, ossia l’estrema flessibilità nella personalizzazione del servizio per il singolo cliente, al fine di rifletterne le esigenze e le particolarità.

Un modello che si sta rivelando vincente, capace anche di intercettare mercati diversi, come il car rental, i tour operator e il turismo nautico, come dimostrato dalle importanti partnership siglate con Europcar e Marina di Teulada.

La svolta hi-tech del turismo non è dunque in discussione, ma il successo nel settore sembra non poter prescindere dalla sostenibilità del modello di business, dalla capacità di innovare e di personalizzare il servizio, mettendo al centro gli attori principali del mercato, con particolare attenzione alle esperienze e alle necessità sia degli operatori che dei turisti. Ne è convinta Manet Mobile Solutions, attiva oggi in Italia, Spagna, Francia, Regno Unito e Grecia, e pronta a colmare il vuoto lasciato sul mercato, grazie agli attuali investitori, come LVenture Group, pronti ad iniettare nuovi capitali a supporto dell’operazione e dell’espansione europea.

“Siamo consapevoli che si è venuta a creare per noi una grande opportunità commerciale, con circa 600 hotel sparsi per l’Europa che avevano creduto in un servizio simile a Manet, rinunciando però a performance elevate in cambio di prezzi stracciati. Ciò – ommenta Antonio Calia, CEO di Manet Mobile Solutions – potrà facilitare la nostra espansione europea e dimostra, anche in ottica fundraising, la bontà della nostra scelta di puntare su un modello di business sostenibile e scalabile”.