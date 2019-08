Lunedì 5 agosto 2019 - 09:17

Le borse europee aprono in calo su tensioni guerra dazi Usa-Cina

Cedono Franforte, Parigi e Londra

Roma, 5 ago. (askanews) – Avvio di settimana in calo per le borse europee, in tensione per la guerra commerciale tra Usa e Cina. Francoforte cede lo 0,68%, mentre Parigi, perde lo 0,86%. Giù anche Londra, in ribasso dello 0,90%.