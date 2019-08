Giovedì 1 agosto 2019 - 19:48

Autostrade, ok del Cipe al completamento della A33 Asti-Cuneo

Astm-Sias: lavoro congiunto che consentirà l'avvio dei cantieri

Roma, 1 ago. (askanews) – Via libera del Cipe al completamento dell’autostrada A33 Asti-Cuneo. Il gruppo Astm-Sias “prende atto con viva soddisfazione” del via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica al completamento dell’A33, “un’opera di grande importanza strategica per il Piemonte e l’intero area del Nord-ovest che dopo molti anni di dibattiti e varie ipotesi vede in questo modo trovare, sulla base degli accordi e delle indicazioni ricevute dal ministero delle infrastrutture, una soluzione che consentirà l’immediato avvio dei lavori”.

Il gruppo e le sue concessionarie controllate Asti-Cuneo e Satap A4 “hanno lavorato congiuntamente a tutti i soggetti interessati per un obiettivo comune, che premia il territorio e che oggi vede finalmente la luce”.