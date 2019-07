Venerdì 26 luglio 2019 - 21:35

Toninelli: rivoluzione mobilità parte con monopattini elettrici

Da domani a Cattolica e presto in grandi città

Roma, 26 lug. (askanews) – “Oggi ho partecipato all’evento di avvio della sperimentazione della micromobilità elettrica a Cattolica. Da domani cittadini e turisti che arrivano in questa bella città sul mare potranno spostarsi su tutto il territorio urbano ad impatto zero, attraverso l’utilizzo di mezzi come i monopattini elettrici o segway”. Lo afferma il ministro di Infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli con con post su Facebook.

“Grazie al decreto che ho firmato a giugno, infatti, parte anche in Italia la rivoluzione della mobilità urbana sostenibile. Un ringraziamento speciale va a Michele Dell’Orco per l’importante lavoro fatto in tutti questi mesi. Grazie anche al sindaco del M5S, Mariano Gennari, per essere stato uno dei primi in Italia ad avviare questo piccolo, grande cambiamento che avrà ripercussioni positive ed importanti sulla qualità dell’aria, della circolazione e, in definitiva, della vita delle persone. Presto infatti grandi città come Torino e Milano apriranno le porte alla mobilità del futuro. Pensate a quanto traffico e smog potremo evitare di produrre grazie a questi nuovi mezzi. Il mio ministero, ripeto, ha dato avvio a una rivoluzione. Ora tocca ai sindaci. Sono convinto che tanti altri Comuni aderiranno a questa iniziativa. La mobilità urbana del futuro – conclude Toninelli – è elettrica”.