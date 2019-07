Mercoledì 24 luglio 2019 - 17:37

Netto calmieramento Btp, tassi all’1,51% e spread cala a 188

Oltre 10 punti base in meno rispetto a chiusura precedente

Roma, 24 lug. (askanews) – Seduta di netto calmieramento sui titoli di Stato dell’Italia, alla vigilia di un direttorio Bce che potrebbe lanciare nuovi segnali, se non provvedimenti concreti, su un sterzata espansiva della politica monetaria. A fine contrattazioni i rendimenti sui Btp a 10 anni si attestano all’1,51 per cento, oltre 10 punti base in meno rispetto alla chiusura precedente. In questo modo lo spread, il differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi equivalenti, si è ridimensionato a 188 punti base.