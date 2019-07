Martedì 23 luglio 2019 - 20:05

Trasporto aereo, lo sciopero del 26 luglio ridotto a 4 ore

Ordinanza di Toninelli, era previsto uno stop di 24 ore

Roma, 23 lug. (askanews) – Ridotto a quattro ore, rispetto alle 24 ore proclamate dai sindacati, lo sciopero del 26 luglio nel trasporto aereo. Lo comunica il ministero delle infrastrutture dopo un tavolo di confronto con le sigle sindacali “che hanno proclamato uno sciopero dei trasporti terrestri e marittimi per domani e aereo per venerdì prossimo”.

Il ministro Danilo Toninelli, “ricordando come il diritto allo sciopero sia garantito dalla Costituzione e rispettato da questo governo, ha chiesto alle sigle sindacali un gesto di responsabilità rispetto al delicato periodo di esodo estivo e viste anche le problematicità registrate sulla tratta ferroviaria Roma-Firenze ieri. Di contro ha annunciato che al tavolo odierno seguiranno diversi altri tavoli tematici al ministero sulle problematicità del settore dei trasporti, per ragionare insieme sulle soluzioni”.

I sindacati seduti al tavolo “hanno confermato i due scioperi. Il ministero dunque, per contemperare il rispetto del diritto allo sciopero con la garanzia dei servizi per i cittadini in un periodo così particolare, ha emesso un’ordinanza di riduzione dell’orario di sciopero per venerdì 26 luglio a quattro ore di astensione dal lavoro”.